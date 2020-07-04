Названы адреса 33 новых заболевших коронавирусом в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса в Карелии нанесены адреса заболевших в Петрозаводске, у кого COVID-19 был подтвержден 3 июля. Всего инфицированных – 33 человека.

В карельской столице появились новые очаги заражения. Это дом №25 на улице Рабочая; дом на Сулажгорской; дом №10 на Жуковского; дом №22 на улице Профсоюзов; дом №13 на Московской; дом №3 на Советской; дом №23 на Энгельса; дом №1 на площади Гагарина; дом №47 на Чкалова; дом №12 на Зеленой; дом №7 в переулке Ругозерский; дом №21 на улице Чистая; дом №3 на улице Древлянка; дом №31 к2 на Лососинском шоссе; дом №23 на улице Лизы Чайкиной; дом №16-б на Мерецкова; дом №14 на Антонова; дом на Онежском разъезде.

Также заболевших выявили в домах, где ранее находили коронавирус. Это дом №25 на проспекте Ленина; дом №29 на Черняховского; дом №6 на Архипова; дом №23 к3 на Сыктывкарской; дом №27 на Лесном проспекте; дом №31 к1 на Лососинском шоссе; дома на улице Лососинская; дом №11 на Энтузиастов; дом №17 на Ключевском шоссе.

Общее количество заболевших в Карелии - 1499, из них в Петрозаводске - 706 человек.