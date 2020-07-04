Паровоз на вокзале Петрозаводска покрасят к вековому юбилею Карелии

Паровоз-памятник Эр 738-47 у первой платформы железнодорожного вокзала Петрозаводска ремонтируют к вековому юбилею Карелии. Работы планируют завершить к 30 июля 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, паровоз очистили от старой краски и ржавчины, загрунтовали и подготовили к покраске. Паровоз покрасят в черный цвет, отдельные элементы – в белый и красный. На боковые стенки будки нанесут обозначения (серия, номер паровоза и принадлежность к ОЖД), обновят памятную табличку. Площадку, на которой он установлен, укрепят щебнем.

Паровоз Эр 738-47 был выпущен на брянском заводе «Красный Профинтерн» в 1935 году. В годы Великой Отечественной войны паровоз доставлял продовольствие и боеприпасы в Ленинград. До 1955 года локомотив работал в Карелии, потом – на полигоне Октябрьской железной дороги. Городской совет Петрозаводска вынес решение о создании памятника Эр 738-47, который был установлен на железнодорожном вокзале и открыт 2 августа 1987 года.

Фото: пресс-центр ОЖД