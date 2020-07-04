Названы главные очаги коронавируса в Карелии на 4 июля

На обновленную онлайн-карту распространения COVID-19 в Карелии нанесена информация о жителях республики, у которых коронавирус был выявлен 3 июля. Общее количество заболевших достигло отметки в 1499 человек, выздоровевших – 724, умерших - 7.

Главным очагом инфекции в республике по-прежнему остается Петрозаводск. В карельской столице инфицированных уже насчитывается 706 человек.

Вторую позицию по числу заболевших удерживает Кемский район с показателем 122 больных.

На третьем месте Беломорский район, где 97 заболевших. На четвертом месте с 90 заболевшими находится Сортавальский район. Пятое место у Олонецкого района с 85 заболевшими. Наименьшее количество заболевших, 9, выявлено в Костомукше.

В республике, по данным на 4 июля, остается один чистый район, где не зафиксировано случаев инфекции. Это Калевальский район.