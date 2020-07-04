Жители Карелии до середины августа смогут любоваться парадом планет

Парад планет можно будет наблюдать с 4 июля и до середины августа. Россияне смогут невооруженным взглядом с полуночи наблюдать Юпитер и Сатурн, а с двух часов ночи еще и Марс, утром Венеру. Меркурий будет виден только с 22 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на московский планетарий.

Астроном Владимир Сурдин отметил, что парад этого года не уникален, так как примерно в такую же конфигурацию планеты сходились около 20 лет назад.

Парад планет - астрономическое явление, при котором некоторое количество планет Солнечной системы оказывается по одну сторону от Солнца в небольшом секторе. При этом они находятся более или менее близко друг к другу на небесной сфере.

Фото: bryansktoday.ru