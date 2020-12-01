01 декабря 2020, 14:43
Карелия не является лидером по индексу распространения COVID-19
Два региона России за последние сутки превзошли показатели республики, оставив региону третье место
Вологодская область стала лидером по индексу распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда. Волгда».
Вологодчина заняла грустное первое место с показателем 1,18. Второе место у Чечни – 1,17, третье у Карелии – 1,16.
За последние сутки в Вологодской области выявлено 322 инфицированных, 10 человек скончалось.
Для сравнения, за тот же период в Карелии 451 человек инфицирован, двое скончались.
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