Карелия не является лидером по индексу распространения COVID-19

Вологодская область стала лидером по индексу распространения коронавирусной инфекции, сообщает сайт газеты «Комсомольская правда. Волгда».



Вологодчина заняла грустное первое место с показателем 1,18. Второе место у Чечни – 1,17, третье у Карелии – 1,16.

За последние сутки в Вологодской области выявлено 322 инфицированных, 10 человек скончалось.

Для сравнения, за тот же период в Карелии 451 человек инфицирован, двое скончались.

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