Россиян призвали воздержаться от посещений торговых центров в час пик

Роспотребнадзор перечислил меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Россиянам рекомендовано воздержаться от посещений общественных мест, в том числе торговых центров, спортивных и зрелищных мероприятий, транспорта в час пик.

Также рекомендуется использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа. Специалисты советуют избегать близких контактов с людьми с видимыми признаками ОРВИ, по возможности ограничить при приветствии объятия и рукопожатия.

Россиян призвали тщательно мыть руки с мылом, дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, пользоваться индивидуальными предметами личной гигиены.

В ведомстве напомнили, что симптомами инфекции являются высокая температура, головная боль, слабость, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, тошнота, рвота и диарея.

Ранее Минздрав Карелии подготовил для жителей республики памятку по профилактике коронавируса. Подробнее - здесь.

Фото: detroit.cbslocal.com