Учитель из Карелии провела лучший урок в России

Учитель Наталья Осипова из Суоярвского района заняла первое место на всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Она работает в школе поселка Гумарино и уже более 20 лет обучает детей, сообщает паблик «Республика Карелия».

Финал конкурса проходил в Российском химико-технологическом университете в Москве, где собрались порядка 80 победителей региональных этапов конкурса.

Педагоги представляли свои лучшие уроки. Наталья Осипова проводила занятие для 7 класса по теме «Лишайники». По итогам состязаний учитель из Карелии заняла первое место и была награждена медалью «За службу образованию».

Напомним, ранее мэрия Петрозаводска сообщала, что шесть учителей из столицы Карелии также стали победителями и призерами конкурса «Мой лучший урок».