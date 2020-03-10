10 марта 2020, 10:44
Учитель из Карелии провела лучший урок в России
Наталья Осипова из Суоярвского района завоевала главный приз всероссийского конкурса «Мой лучший урок»
Учитель Наталья Осипова из Суоярвского района заняла первое место на всероссийском конкурсе «Мой лучший урок». Она работает в школе поселка Гумарино и уже более 20 лет обучает детей, сообщает паблик «Республика Карелия».
Финал конкурса проходил в Российском химико-технологическом университете в Москве, где собрались порядка 80 победителей региональных этапов конкурса.
Педагоги представляли свои лучшие уроки. Наталья Осипова проводила занятие для 7 класса по теме «Лишайники». По итогам состязаний учитель из Карелии заняла первое место и была награждена медалью «За службу образованию».
Напомним, ранее мэрия Петрозаводска сообщала, что шесть учителей из столицы Карелии также стали победителями и призерами конкурса «Мой лучший урок».