Жителям Ладва-Ветки сделали перерасчет платы за вывоз мусора

Жителям поселка Ладва-Ветка сделали перерасчет платы за вывоз мусора. Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, 6 марта представители регионального оператора, минприроды и Единого расчетного центра провели встречу с жителями поселка. Напомним, люди обратились к Парфенчикову с просьбой разобраться в ситуации. По их словам вывоз мусора в поселке с мая 2018 года был организован плохо, и суммы, указанные в квитанциях, не соответствуют оказанной услуге.

В итоге за май 2018 года начисления были сняты полностью, а за период с декабря 2018 года по август 2019 года людям произвели перерасчет. Откорректированные суммы отражены в счетах за февраль. Также жителям отменили пени, а тем, кому это необходимо, предоставили отсрочку платежа.

Регоператору «Автоспецтранс» поручено впредь проводить начисления платы только после проверки соблюдения графика вывоза отходов.