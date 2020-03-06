Учителя из Петрозаводска достойно выступили на всероссийском конкурсе

В Москве состоялся финал всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший урок» по направлению «Естественнонаучное образование». Участники защищали уроки, отвечали на вопросы жюри, посещали столичные школы.

В конкурсе участвовали и шесть педагогов из столицы Карелии. в результате учителя петрозаводских школ и гимназий заняли первые и третьи места.

По сообщению городской администрации, первые места заняли Ульяна Алексеева, учитель географии гимназии №30; Вера Климшина, учитель биологии школы №14; Светлана Кузнецова, учитель химии школы №14. Третье место заняли Анна Гидревич, учитель изобразительного искусства гимназии №17; Ольга Елизарова, учитель математики школы №46; Надежда Спеллер, учитель математики гимназии №17.

Фото: пресс-служба администрации города