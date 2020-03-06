Врачи обнаружили в желудке девушки неожиданную находку

Во время операции медики извлекли из желудка 15-летней девушки три килограмма волос. Инцидент произошел в индийском штате Уттар-Прадеш, сообщает «Лента» со ссылкой на Newsflare.

15-летняя Шивани (Shivani) весила всего 29 килограммов - значительно меньше, чем ее здоровые сверстницы. При осмотре в больнице в ее желудке обнаружили огромный ком свалявшихся волос. Именно он был причиной проблем с пищеварением, которые испытывала девушка.

Как выяснилось, Шивани с детства поедала свои волосы. Они скапливались в желудке, пока там не образовался трехкилограммовый сгусток - так называемый трихобезоар. После удаления инородного тела девушка продолжила лечение в больнице. Чтобы избежать появления в желудке нового волосяного кома, ей придется избавиться от привычки кусать волосы.