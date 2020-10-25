За сутки коронавирус выявлен у 100 жителей Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус выявлен у 100 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Так, в Петрозаводске заразились 62 человека. В Суоярви – 1 человек, в Беломорске – 1 человек, в Пряже – 2 человека, в Сегеже – 3 человека, в Прионежском районе – 6 человек (село Заозерье – 1, поселок Новая Вилга – 3, СНТ «Лососинка» – 2), в Кондопоге – 3 человека, в Сортавальском районе – 1 человек (поселок Валаам), в Пудоже – 3 человека, в Костомукше – 1 человек, в Муезерском районе – 3 человека (поселок Ледмозеро), в Калевальском районе – 6 человек (поселок Боровой), в Олонце – 5 человек, в Питкярантском районе – 3 человека (Питкяранта – 1, деревня Кителя – 2).

Выздоровели еще 19 человек, в том числе 15 - в Петрозаводске.

Общее количество инфицированных в республике достигло 5932 человек. Скончались 47 пациентов. Фото vademec.ru