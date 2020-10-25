Жительница Петрозаводска умерла от коронавируса

В Карелии увеличилось количество жертв пандемии коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Накануне в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн скончалась жительница Петрозаводска 1926 года рождения. Сообщается, что у женщины имелись сопутствующие хронические заболевания.

Таким образом, количество жертв пандемии в нашей республике выросло до 47 человек.