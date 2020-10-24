Один из автобусов Петрозаводска изменит свой маршрут

Завтра в Петрозаводске стартуют работы по ремонту железнодорожного переезда на улице Новосулажгорской. Об этом напоминает пресс-служба мэрии. Переезд будет закрыт 25 октября, 1 и 8 ноября с 8 до 20 часов.

В связи с этим временно изменится маршрут автобуса №3. Так, в прямом направлении автобус будет следовать через улицы: - к/ст. «Сулажгора» - Сулажгорская улица (до пересечения с Ветеринарным переулком) - Сулажгорская улица - Шуйская улица - Транспортная улица - Пряжинское шоссе - Шуйское шоссе - Первомайский проспект, далее - по обычному маршруту.

В обратном направлении схема движения будет следующей: - Первомайский проспект - Шуйское шоссе - Пряжинское шоссе - Транспортная улица - Шуйская улица - Сулажгорская улица (до пересечения с Ветеринарным переулком) – Сулажгорская улица – к/ст. «Сулажгора». До Сулажгорского кладбища автобусы будут ходить с 9.00 до 16.00.

Таким образом, промежуточными остановочными пунктами на пути следования автобуса в прямом направлении будут: Сулажгорская улица, конечная – Кафе «Ауринко» – Вологодская улица – Школа – Школа – Вологодская улица – Кафе «Ауринко» – СТК – Стройбаза – Мехпарк – Авторемзавод – Хлебозавод – улица Достоевского – далее по обычному маршруту следования. В обратном направлении: по маршруту следования – улица Достоевского – Хлебозавод – Авторемзавод – Мехпарк – Стройбаза – СТК – Сулажгорская улица, конечная – Кафе «Ауринко» – Вологодская улица – Школа – Школа – Вологодская улица – Кафе «Ауринко» – Кладбище № 2 – Кладбище № 4 – Кладбище № 7 – Кладбище № 4 – Кладбище № 2 – Сулажгорская улица, конечная.