Более 50 тысяч жителей Карелии полностью вакцинировались от COVID-19

Глава карельского Минздрава рассказал о ходе вакцинации жителей республики против коронавирусной инфекции.

По сведениям Михаила Охлопкова, на 8 мая первый компонент вакцины введен 68 180 жителям республики, в том числе 37 469 гражданам старше 60 лет. Полностью вакцинировались от коронавируса 50 409 человек, написал министр на своей странице «ВКонтакте». Всего в республику поступило 79 886 доз вакцины.

Прививку делают в поликлиниках. Также в микрорайонах Петрозаводска работают мобильные прививочные пункты. В частности, у ТЦ «Тетрис», рынка «Главный», в ТРЦ «Лотос Плаза» и в ТЦ «Ягуар». Сегодня, 9 мая, привиться можно будет в мобильном прививочном пункте на площади Кирова. (фото vk.com)