Более 19 тысяч жителей Карелии полностью привились от коронавируса

Массовая вакцинация населения препаратом Гам-Ковид-Вак («Спутник V») продолжается в Карелии.

Первым компонентом вакцины привились 28 954 человека в Карелии, вторым компонентом - 19 434, сообщил на своей странице в соцсети глава республиканского Минздрава Михаил Охлопков. 13 418 жителей старше 60 лет также сделали прививку от коронавируса.



Привиться от COVID-19 можно в 25 стационарных и 21 мобильном пункте в Карелии. С 15 марта стационарный прививочный пункт заработал в поселке Пяозерский в Лоухском районе. Первым компонентом привились 20 человек, вторым компонентом - 40 человек. В Питкярантском районе прививочные пункты работают в Питкяранте и в Салми. (фото Игорь Иванко, kommersant.ru)