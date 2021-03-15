Шесть классов в школах Петрозаводска закрыты на карантин по ОРВИ

Уровень заболеваемости ОРВИ в Карелии вновь снизился, хотя еще в начале марта специалисты Роспотребнадзора фиксировали подъем.

С 8 по 14 марта в республике заболели 5168 человек. Специалисты отмечают снижение заболеваемости по сравнению с позапрошлой неделей на 25%. За прошедшую неделю с диагнозом ОРВИ были госпитализированы 24 человека.

В Петрозаводске ОРВИ заболели 2490 человек. На карантин закрыты шесть классов в четырех школах города.

Среди циркулирующих в весенний период вирусов выделены вирусы: парагриппа 4 типа (31%), а также прочие респираторные вирусы: риновирус (7%), коронавирус (31%), 4 бокавирус (31%), вирусов гриппа не обнаружено. (фото gordonua.com)