6 классов и 20 групп в садиках закрыты на карантин по ОРВИ в Карелии

Специалисты Роспотребнадзора Карелии рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ за неделю. С 1 по 7 марта в республике зафиксировано 6892 случая заболевания.

«Показатель заболеваемости 1122,36 на 100 тыс. населения», - говорится в сообщении Роспотребнадзора. Заболеваемость среди совокупного населения выше эпидпорога на 16,9%. среди детей заболеваемость ниже эпидемического порога.

В управлении отмечают рост заболевших в сравнении с показателями предыдущей недели. Превышение среднемногонедельного уровня отмечено в Лахденпохском (30,3%) и Пудожском районах (8%).

В Петрозаводске за неделю зарегистрирован 3271 случай заболевания ОРВИ. На карантин по ОРВИ закрыты шесть классов в четырех школах Петрозаводска и 20 групп в 16 детских садиках карельской столицы.

За прошедшую неделю выделены респираторные вирусы: вирус парагриппа 4 типа (20%), риновирус (60%), 1 коронавирус (20%). Вирусов гриппа по-прежнему не обнаружено. (фото obltv.ru)