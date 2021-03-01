Десять классов закрыты на карантин по ОРВИ в школах Петрозаводска

Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Карелии за прошедшую неделю.

С 22 по 28 февраля в Карелии зарегистрирован 5281 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости находится практически на уровне эпидпорога (+1,9%).

В Петрозаводске зарегистрировано 2524 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 42,4%. Эпидпорог превышен среди взрослых. Дети болеют реже. Тем не менее на карантин закрыты десять классов в восьми школах Петрозаводска.

При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены аденовирус (66,7%), риновирус (33,3%). Вирусов гриппа по-прежнему не обнаружено. (фото irk.ru)