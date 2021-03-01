01 марта 2021, 12:58
Десять классов закрыты на карантин по ОРВИ в школах Петрозаводска
За последнюю неделю февраля в Карелии заболели ОРВИ более пяти тысяч человек, в Петрозаводске - более двух тысяч
Специалисты Роспотребнадзора рассказали о ситуации с заболеваемостью ОРВИ в Карелии за прошедшую неделю.
С 22 по 28 февраля в Карелии зарегистрирован 5281 случай заболевания ОРВИ. Уровень заболеваемости находится практически на уровне эпидпорога (+1,9%).
В Петрозаводске зарегистрировано 2524 случая ОРВИ, что ниже эпидпорога на 42,4%. Эпидпорог превышен среди взрослых. Дети болеют реже. Тем не менее на карантин закрыты десять классов в восьми школах Петрозаводска.
При мониторинге за циркуляцией респираторных вирусов выделены аденовирус (66,7%), риновирус (33,3%). Вирусов гриппа по-прежнему не обнаружено. (фото irk.ru)