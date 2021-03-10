Врач объяснил, кому стоит отказаться от чая

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал об опасности чая для некоторых людей. Так, у чувствительных к кофеину людей может повыситься артериальное давление. При этом, как отметил эксперт, чай повышает давление более мягко и не так интенсивно, как кофе. И дело в присутствии теина в чайном напитке.

«Если человек чувствителен к кофеину, то у него давление будет повышаться от чая. Ему крепкий чай пить не надо»,

- считает Гинзбург.

Врач отметил, что давление может повышаться не везде, а «в сосудах головного мозга или в сосудах почек». (фото zavarka.life)