Глава Минздрава рассказал о странной ситуации в Сортавальском районе

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков отметил, что в Сортавальском районе сложилась странная ситуация.

По молодости населения Сортавальский район занимает второе после Костомукши место. При относительно молодом населении и высокой доли женщин детородного возраста в районе фиксируется высокая смертность и низкая рождаемость.

«Традиционно рождаемость всегда ниже, чем в республике Карелия с учетом того, что на самом деле там и женщин больше, и женщин фертильного возраста больше, чем в республике Карелия. Но при этом почему-то рождаемость очень низкая, и коэффициент смертности всегда выше, чем по республике Карелия»,

- сказал глава Минздрава региона.

В 2020 году в Сортавальском районе выросла на 2,1% смертность от болезней системы кровообращения, но снизилась от новообразования и травм.

В 2021 году, рассказал министр, в Сортавале планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи, а в 2022 году - реабилитационный онкологический центр. В конце 2021 года в поселке Вяртсиля планируется организовать стоматологический центр.

В Сортавальской центральной районной больнице, как и везде по Карелии не хватает врачей. Здесь проблема не в том, что нет специалистов, которые бы хотели переехать в Сортавалу. В городе сложился дефицит жилья и крайне сложно приобрести квартиру для специалистов.

Главный врач Сортавальской больницы Александр Романов рассказал, что ждет стоматолога из Тулы, ведет переговоры с врачом из Белоруссии, но не знает, куда их поселить. В прошлом году так и не удалось приобрести жилье для специалистов в соответствии с выделенными денежными лимитами. Аукционы просто не состоялись. В 2021 году будет предпринята очередная попытка приобрести квартиры. (фото combat.spb.ru)