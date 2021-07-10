196 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Карелии за сутки

Еще 196 случаев коронавируса подтверждено в Карелии за сутки. Все новые носители не были привиты. Из них – 194 заболели, в состоянии средней тяжести находятся – 45, еще 15 – в тяжелом. За весь период пандемии в республике заболели 52 177 человек. Такие данные на утро 10 июля в своем аккаунте приводит министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Поправился еще 141 пациент. За все время болезнь победили 48 773 человека.

Официально подтверждены еще три летальных исхода. За все время умерли в Карелии 658 человек с коронавирусом. (фото iru.org)