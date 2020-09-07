Оперштаб огласил количество новых заразившихся COVID-19 в Карелии

Очередной рост количества заболевших коронавирусной инфекцией зарегистрирован в Карелии, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 в республике.

5 новых случаев коронавируса подтверждены в Карелии, все в Петрозаводске.



Выздоровели еще 16 человек: в Петрозаводске – 7, в Костомукше – 4, в Беломорском районе – 2, в Калевальском районе – 2, в Лахденпохском районе – 1.



Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 540,8 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 698,8 случая, по Северо-Западу – 702,7.