Евросоюз закроет границы для иностранцев

Евросоюз готовится ввести 30-дневный запрет для иностранцев на поездки в Европу. Исключение будут составлять неотложные перемещения. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула Фон Дер Лейен, передает РИА Новости.

«Еврокомиссия представляет свои принципы по пограничным мерам и предлагает: ввести временное ограничение на все несущественные поездки в ЕС»,

- приводит издание ее слова из Twitter.

Финляндия также готовится закрыть границы. Об этом сообщает Yle со ссылкой на премьер-министра Санну Марин. Правительство решило ввести экстренное положение. В Финляндии закроют все школы, дети будут учиться дистанционно. Детские сады продолжат работать.

Ранее в Карелии власти Костомукши решили перевести школьников на дистанционное обучение.