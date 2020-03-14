Медики назвали тяжелые последствия коронавируса для здоровья

Заражение коронавирусом не проходит бесследно. Так, ученые из Гонконга установили, что люди, вылечившиеся от нового серьезного заболевания, имеют проблемы с легкими и задыхаются при быстрой ходьбе. Об этом со ссылкой на местное СМИ пишет «Лента.ру».

Исследование основано на состоянии данных о здоровье местных пациентов, которые перенесли заболевание. Некоторые из них уже не могут делать то, что делали раньше, например, ходить без одышки. У других выздоровевших зафиксированы признаки повреждения внутренних органов.

Специалисты намерены продолжить работу, чтобы понять, насколько длительный эффект может оказывать коронавирус на легкие.

Врачи посоветовали пациентам стимулировать сердечно-сосудистую систему, например, заниматься плаванием. Это может помочь за определенное время восстановить работу легких.