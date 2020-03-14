Супруги прожили 60 лет вместе и умерли от коронавируса в один день

В Италии супруги умерли в один день от коронавируса, прожив долгую счастливую жизнь вместе. Их сын рассказал, что родителям долгое время не могли оказать помощь - в европейской стране бушует пандемия, заболевших так много, что врачи не успевают помогать всем. Историю приводит издание Daily Mail.

82-летняя Севера Белотти и ее 86-летний муж Луиджи Каррара жили в провинции Бергамо. Мужа и жену доставили в больницу лишь спустя неделю после появления симптомов - все это время у пожилых людей держалась высокая температура. Во вторник, 10 марта, их не стало - супруги скончались с разницей всего в два часа.

Сына пожилых итальянцев не пустили к ним, чтобы попрощаться, поскольку они находились в карантине.

«Твои близкие остаются одни, и ты даже не можешь попрощаться, обнять их, попытаться утешить», - рассказал мужчина.

В Италии от коронавируса скончались уже более тысячи человек.