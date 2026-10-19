Легковой автомобиль задымился после аварии на перекрестке

Оперативные службы оказывали помощь попавшим в ДТП сегодня утром в Петрозаводске

фото стопкадр

Автомобиль задымился после столкновения на перекрестке утром 19 октября. ДТП произошло в районе пересечения проспекта Первомайский и улицы Мурманская.

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Судя по кадрам с городских камер наблюдения, один из участников аварии выехал на перекресток, когда для него горел красный сигнал светофора.

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Кроссовер темного цвета медленно выехал на перекресток. Светлая машина, которая в этот момент двигалась по проспекту, успела его пропустить. Машина красного цвета врезалась в кроссовер. Автомобиль задымился. Пассажир вышел и сразу отошел к тротуару. Водитель тоже открыл дверь и тут же лег на асфальт. На месте аварии работали оперативные службы.