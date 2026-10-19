Нетрезвый водитель на ВАЗе со стажем 3 месяца протаранил иномарку

Три человека пострадали в жестком ночном ДТП в Петрозаводске

фото пресс-служба Госавтоинспекции

Пьяный водитель с трехмесячным стажем спровоцировал жесткое ДТП на Перевалке в Петрозаводске. Результатом пьяной поездки новичка стали трое потерпевших.

ДТП произошло 18 октября в 04:42 на перекрестке улиц Чапаева и Ватутина. Городская камера нацелена на этот аварийный перекресток и поймала момент столкновения.

В Госавтоинспекции рассказали, пока предварительно, что 23-летний водитель автомобиля ВАЗ ехал на красный сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Citroën. По сведениям дорожной полиции, молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, при этом его водительский стаж всего три месяца.

В результате аварии травмы получили 23-летний водитель и 22-летний пассажир отечественного автомобиля, а также 39-летний водитель Citroën.