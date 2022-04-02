Коронавирус в Карелии унес еще три жизни

За минувшие сутки в Карелии зарегистрировано 3 умерших от коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

За сутки выявлены еще 119 инфицированных (6 - дети), из них непривитых – 97 (81,5%).

На 2 апреля в Республике Карелия зарегистрированы 131558 инфицированных коронавирусной инфекцией, в том числе 17207 детей.

В ковидных стационарах получают лечение 376 пациентов, в состоянии средней тяжести – 345 человек, в тяжёлом – 28 (из них непривитых - 28).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь трех крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 126168 человек, за последние сутки – 297. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция в Карелии унесла жизни 1464 человек.