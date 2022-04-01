Жителей Карелии пригласили на службу в ГИБДД

Россиян в возрасте от 18 до 40 лет пригласили на службу в Госавтоинспекцию Петрозаводска. Среди требований к кандидатам – служба в армии, а также годность по состоянию здоровья и морально-психологическим качествам. Также есть требования к образованию.

Кандидатам обещают бесплатное форменное обмундирование, ежегодный 45-дневный отпуск, оплачиваемый проезд к месту отдыха раз в год и медицинское и санаторно-курортное обслуживание.

Желающим работать в ГИБДД предлагают обращаться в отдел кадров в Петрозаводске на улице Ленинградская, 7, телефон (884142) 71-58-82, с собой нужно принести паспорт, военный билет, документ об образовании. (фото pixabay.com, Chronomarchie)