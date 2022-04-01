На месте сгоревшей старинной церкви установят поклонный крест

На острове Суйсарь в Карелии поятся поклонный крест. Его установят на месте сгоревшего весной 1993 года деревянного храма XVII столетия, сообщается в паблике Петрозаводской и Карельской епархии.

Жители республики начали расчищать территорию под установку креста. За три с половиной часа работы удалось убрать примерно 1/5 -1/6 необходимой территории.



Летом 2021 года, в день памяти пророка Илии, был совершен крестный ход к месту сгоревшей церкви пророка Илии на острове Суйсарь, был совершен молебен. (фото vk.com)