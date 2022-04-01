Богатырь появился на свет в Карелии

В Суоярви на свет появился богатырь. 22 марта в семье Степушенко родился мальчик весом 5 килограммов 260 граммов. Обычно такой вес соответствует трехмесячному ребенку, сообщает «Суоярвский вестник». Богатыря назвали Никитой.

Специалисты районного отдела ЗАГС торжественно поздравили родителей со званием папы и мамы, пожелали успехов в воспитании сына и крепкого здоровья всем членам семьи и выразили надежду о возможной регистрации их дочери через некоторое время. (фото gazeta-sv.ru, на главной pixabay.com, jarmoluk)