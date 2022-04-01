Двум незаконно уволенным сотрудникам работодатель возместил заработок

В прокуратуре Беломорского района факт незаконного увольнения двух работников торгового предприятия подтвердили. Работодатель был обязан возместить работникам недополученный заработок, а за нарушения законодательства он будет привлечен к административной ответственности.

В надзорном ведомстве установили, что в 11 февраля работниками торговой точки были поданы заявления об увольнении по собственному желанию. В соответствии с положениями трудового законодательства работодатель должен был уволить работников спустя две недели, предоставив им право отозвать заявления до определенного срока.

Однако руководитель издал приказ об увольнении работников 22 февраля, а их уведомления об отзыве заявлений об увольнении, поданные в предусмотренный законом 2-хнедельный срок, поступили работодателю уже после произведенных им действий, поэтому не были приняты к рассмотрению.

«В соответствии законом работодатель обязан возместить работнику неполученный им заработок во всех случаях незаконного лишения возможности трудиться», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Директору было внесено представление об устранении нарушений. В результате прокурорского реагирования противоречащие акты были, а работникам возмещен неполученный заработок в размере более 20 тысяч рублей. Сам руководитель теперь ответит по статье 5.27 КоАП РФ «нарушение трудового законодательства». Материалы проверки направлены в госинспекцию труда для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. Фото: pixabay.