Дорожники готовятся к паводковому сезону

В срок до 18 апреля подрядные организации, занятые содержанием автодорог регионального или межмуниципального значения, должны провести очистку обочин от валов, открыть водопропускные трубы и прокопать снеговые канавы. Эти меры предпринимаются во избежании чрезвычайных ситуаций при таянии снега. Об этом сообщили в министерстве дорожного хозяйства, транспорта и связи Карелии.

В подготовке к паводковому сезону в регионе также ведется постоянный мониторинг опасных участков, мостов и других сооружений, попадающих в зоны возможных подтоплений. Как пояснили в ведомстве, при возникновении внештатных ситуаций будут приниматься меры для обеспечения безопасного проезда.

В министерстве также рассказали о взаимодействии диспетчерских служб и компании «Управтодор РК» с МЧС республики и муниципалитетами по вопросам сбора, анализа и обмена информацией об оперативной обстановке, складывающейся на трассах. Фото: pixabay.