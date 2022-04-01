Владимир Лабинов рассказал, как Карелия обеспечит себя продуктами

Большая часть обращений, поступивших через социальные сети, касалась продовольственной безопасности. Руководитель карельского Минсельхоза отметил, что ситуация с обеспеченностью республики продуктами питания не дает поводов для тревоги, даже в условиях санкций.

Карелия полностью обеспечивает себя рыбой и поставляет ее в другие регионы страны. Закрывает собственные потребности в картофеле на 50 процентов и на 43 процента – в молочной продукции. Уровень самообеспеченности овощам и мясом ниже, соответственно – 15 и 4 процента от потребности. Министр объяснил это объективными природно-климатическими условиями – сельхозугодия занимают всего 1,5% земель республики. Обеспечивать потребности жителей помогают поставки из других российских регионов.

Уровень обеспеченности России мясом превышает сто процентов, Россия экспортирует мясо, и предпосылок для сбоя поставок нет. Мы находимся в рамках страны, и в условиях, когда самообеспеченность основными продовольственными товарами, кроме позиций, которые в России не производятся, высокая, у нас нет оснований для тревоги,

– отметил Владимир Лабинов.

При этом Владимир Лабинов отметил, что даже на имеющихся землях сельхозназначения можно производить больше продукции.

Мы на сегодняшних площадях можем реально двукратно увеличить поголовье коров. И соответственно, у нас есть потенциал по увеличению объемов той продукции, которую мы производим: и молока, и немного мяса, и овощей точно,

– сказал глава Минсельхоза.

Поэтому республика не просто продолжает помогать сельхозпроизводителям, но увеличивает с этого года финансирование мер поддержки. Так, на успешное проведение всей весенне-полевой кампании дополнительно выделено более 100 миллионов рублей. Деньги пойдут на компенсацию приобретения удобрений, семян, техники и запчастей.

Минсельхоз субсидирует приобретение специализированной техники, 70% стоимости мелиоративной техники, разработку проектно-сметной документации, на мелиоративные работы и проведение самих работ.

Все большую популярность приобретает «Агростарап» – инструмент, позволяющий перейти от личного подсобного хозяйства на уровень фермерского предприятия.

В первый год моей работы активности на получение этой формы поддержки не было. Желающих не было, а сейчас у нас конкурсы,

– отметил Владимир Лабинов.

В этом году на получение «Агростартапа» было подано 30 заявок, по 17 из которых уже принято положительно решение.

Министр сельского хозяйства ответил на десяток вопросов. Тем жителям Карелии, чьи вопросы не прозвучали во время прямого эфира, будут даны ответы в соцсети.

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