Новые троллейбусы начали работу в Петрозаводске

В Петрозаводске начали работу пять новых троллейбусов, поставленных в город из Вологды. Они курсируют по маршруту №1.

Как сообщил глава карельской столицы Владимир Любарский, во всех троллейбусах работают валидаторы, позволяющие оплачивать проезд с помощью банковских карт. Машины подключены к приложению «Умный транспорт».

В город прибыли 14 из 16 новых троллейбусов в рамках муниципального контракта. Продолжается их приемка, регистрация, технический осмотр и другие процедуры. Еще два троллейбуса должны быть доставлены в апреле.

Новые машины будут работать на разных городских маршрутах. Фото со страницы Владимира Любарского / vk.com