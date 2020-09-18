Студентов и школьников Карелии продолжают отправлять на карантин

В Карелии продолжают закрываться классы в школах и группы в техникумах на карантин из-за новой коронавирусной инфекции и ОРВИ. Об этом сообщает на своей странице в соцсетях глава Карелии Артур Парфенчиков.

«54 школьника и 21 студент переведены на дистанционное обучение из-за случаев коронавируса. Это один класс школы №48 в Петрозаводске, один класс Лоухской школы и одна группа Лесотехнического техникума»,

– говорится в сообщении.

По его словам, еще 9 классов в Сегеже, Суоярвском районе и Костомукше, а также 2 группы детского сада в Пудоже отправлены на карантин из-за ОРВИ.

Добавим, что на вчера в ходе прямой линии главы республики министр образования РК Роман Голубев рассказал, что в Карелии на карантин по коронавирусу закрыты на данный момент 13 классов – это сотни школьников (сегодня их стало 15. – Прим. ред.). В Элисенвааре школа закрыта целиком. Также введен карантин в пяти колледжах.

Кроме того, вводятся карантины уже и по ОРВИ. Рост заболеваемости есть, но ситуация стабильная. В колледжах и техникумах ряд групп уже возвращается к очному формату

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