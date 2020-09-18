Неотложная стоматологическая помощь заработала в Петрозаводске

Республиканский стоматологический центр сообщает в своем паблике о возобновлении в Петрозаводске услуги по экстренному лечению зубов в ночное время.

«Сообщаем, что с 16.09.2020 года на базе ГБУЗ "Республиканский стоматологический центр" (Гоголя, 10) организуется приём по оказанию неотложной стоматологической помощи в ночное время с 21.00 до 07.00 взрослому и детскому населению ПГО»,

- сообщает Центр.

Телефон кабинета по оказанию неотложной помощи в ночное время, выходные и праздничные дни - +7 905 299 91 85.