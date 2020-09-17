Родителям пояснили, что делать, если класс ребенка закрыли на карантин

В Карелии на карантин по коронавирусу закрыты на данный момент 13 классов - это сотни школьников. Об этом рассказал в ходе прямой линии главы республики министр образования РК Роман Голубев.

В Элисенвааре школа закрыта целиком. Также введен карантин в пяти колледжах. Кроме того, вводятся карантины уже и по ОРВИ. Рост заболеваемости есть, но ситуация стабильная. В колледжах и техникумах ряд групп уже возвращается к очному формату, рассказал министр.

Как заявила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович, должно заболеть 20% детей в классе, чтобы его закрыли на карантин по вирусным инфекциям. По пневмонии достаточно двух больных. Это общепринятые нормативы. По Covid-19 таких нормативов нет.

Для педагогов обязателен масочный режим. Поэтому, если ковидом заболевает учитель, мы не будем объявлять карантин, и такие случаи уже есть. Важно: часто люди звонят, жалуются - почему к нам не приходят врачи за мазками, если класс на карантине? Это делается на восьмой день. В некоторых случаях мы вообще не будем обследовать! Например, если заболел учитель, который в маске,

- заявила Котович.

Руководитель ведомства подчеркнула, что в такие периоды ребенок не должен ходить в кружки, по гостям. Решение о мазках у одноклассников заразившихся детей принимает Роспотребнадзор. Родителям не надо бежать в поликлинику за справкой, чтобы вернуться в школу; детей централизованно осмотрят уже в школе.