Заболеваемость ОРВИ в Карелии заметно растет

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Людмила Котович в ходе проведения прямой линии главы Карелии Артура Парфенчикова рассказала о ситуации с заболеваемостью респираторными заболеваниями и коронавирусом в республике. Трансляция мероприятия идет в эти минуты.

Мы вступили в пору эпидемического сезона, и в том числе гриппа. Хотя грипп у нас пока не регистрируется. Циркулируют другие респираторные вирусы, они дают сезонный подъем. В том числе он связан и с началом работы школ, продолжением работы дошкольных учреждений. Прирост дают школьники,

- заявила Котович.



По словам чиновницы, сейчас эпидпорог превышен на 50 процентов. Это дети школьного возраста и люди старше 50 лет. По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост почти в два раза.



По словам Котович, по коронавирусу ситуация стабильно напряженная.

«Регистрируем в среднем 30 человек в день. Но мы укладываемся в норматив, который позволяет не допустить ухудшения ситуации. Но и снижения заболеваемости нет. Можно сказать, что мы вышли на плато, которого давно ждали», - объявила руководитель ведомства.