Прокуратура предлагает гражданам жаловаться на проблемы с лекарствами

Старший советник юстиции Василий Юрьевич Шевченко 21 сентября 2020 года проведет личный прием граждан, проживающих на территории региона, по вопросам исполнения законов в сфере лекарственного обеспечения, сообщается на сайте ведомства.

Время и место проведения приема:

с 14.30 до 16.00 – жители г. Костомукши, Беломорского, Калевальского, Кемского, Кондопожского, Лахденпохского, Лоухского, Медвежьегорского, Муезерского, Олонецкого, Питкярантского, Пряжинского, Пудожского, Сегежского, Сортавальского и Суоярвского районов (в режиме видеоконференцсвязи в зданиях территориальных прокуратур);

с 16.00 до 17.00 – жители г. Петрозаводска и Прионежского района в здании прокуратуры республики (г. Петрозаводск, ул. Титова, д. 4).

По вопросам записи на прием граждане могут обратиться по телефону в территориальные прокуратуры по месту жительства и к старшему помощнику прокурора республики по рассмотрению обращений, приему граждан и правовому обеспечению. Тел. 8 (8142) 717-893.