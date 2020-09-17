Парад Победы в Петрозаводске отменен второй раз

Парад Победы, намеченный в Петрозаводске на 30 сентября и приуроченный сразу к трем датам: 75-летию Победы, 76-й годовщине освобождения республики от фашистских захватчиков и 100-летию Карелии, не состоится, сообщили порталу «Петрозаводск говорит» в пресс-центре правительства Карелии.

В правительстве отметили, что таково решение минобороны России. Ситуация обсуждалась несколько раз, в итоге окончательное решение было такое, что в силу пандемии в этом году Парад Победы мог быть проведен в общероссийские установленные даты, но не позднее.

30 сентября в Петрозаводске состоится торжественное открытие стелы «Город воинской славы» и возложение венков к Вечному огню.

Напомним, первоначально Парад Победы, традиционно проводимый 9 мая, указом Президента в регионах был отложен на 24 июня. В правительстве Карелии сначала заявили, что он и не планировался на эту дату, затем сообщили, что Парад состоится 30 сентября.