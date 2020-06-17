Парада Победы в Петрозаводске не будет

Парад Победы, который был перенесен Президентом России с 9 мая на 24 июня, в Петрозаводске не состоится. Заявок на проведение массовых мероприятий в мэрию Петрозаводска в этот день не поступало, сообщили нам в пресс-центре администрации города.

То, что Парада в Петрозаводске не будет, подтвердила и пресс-секретарь главы Карелии Марина Кабатюк. По ее словам, это мероприятие и не планировалось, так как предложение проводить Парады касалось только городов «миллионников».

В действительности, в Указе Президента России от 29 мая не идет речи о конкретных городах. Но 2 июня министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил список городов, в которых Парады Победы обязательно должны пройти. Это 28 населенных пунктов, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий, Каспийской флотилии, армейских корпусов.

Проведение Парадов в остальных городах оставили на усмотрение местных властей. По подсчетам «Znak» на 16 июня отказались от проведения двадцать городов: Пермь, Белгород, Орел, Петропавловск-Камчатский, Ярославль, Псков, Саранск, Оренбург, Нижний Тагил, Курск, Челябинск, Вологда, Пенза, Якутск, Пятигорск, Тюмень, Иркутск, Тверь, Ржев, Киров.

Петрозаводск теперь также можно заносить в этот список.