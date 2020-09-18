Количество заразившихся COVID-19 вновь увеличилось в Карелии

За минувшие сутки в республике COVID-19 заразились более двадцати человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Карелии.

«23 новых случая коронавируса подтверждены в Карелии: в Петрозаводске – 14 человек, в Кондопоге – 4 человека, в Сортавале – 2 человека, в Прионежском районе – 1 человек (село Заозерье), в Пряжинском районе – 2 человека (поселок Чална)»,

– говорится в сообщении.

Выздоровел еще 31 человек: в Петрозаводске – 22, в Беломорском районе – 2, в Питкярантском районе – 1, в Сортавальском районе – 1, в Суоярвском районе – 1, в Костомукше – 1, в Калевальском районе – 1, в Прионежском районе – 1, в Лахденпохском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 587,9 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 739,6 случаев, по Северо-Западу – 750,2.