Вирусолог рассказал, сколько лет россиянам придется носить маски

Вирусолог Сергей Нетесов оценил сроки окончания масочного режима в нашей стране. По мнению специалиста, россиянам придется использовать маски еще около двух лет, пишет РИА Новости.

По мнению эксперта, Covid-19 с вероятностью 90 процентов станет сезонной инфекцией. При этом, отметил Нетесов, вирус будет эволюционировать десятилетиями и столетиями. Со временем он станет слабеть.

Вирусолог также призвал россиян осенью с большей внимательностью отнестись к своей защите. В это время года происходит уменьшение выработки ультрафиолета солнцем, в результате чего коронавирус будет дольше выживать на любых поверхностях.

Нетесов призвал людей чаще мыть руки и носить маски. В этом случае стране удастся защититься от второй волны Covid-19.