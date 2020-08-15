Более пяти тысяч новых случаев коронавируса выявили в России

За последние сутки в России диагностирован 5061 новый случай коронавируса. Умерли 119 человек. Выздоровели 6447 пациентов. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 695. В Санкт-Петербурге 162 новых случая, в Мурманской области - 67, в Архангельской области - 67, в Ленинградской области - 27.

Всего с начала пандемии коронавирус выявлен в нашей стране 917 884 раза. Летальным исходом закончились 15 617 случаев. Вылечились 729 411 человек.