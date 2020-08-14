Россиянам рассказали, что нужно есть на ужин

На ужин правильнее всего есть овощные и белковые блюда. Это поможет избежать проблем с лишним весом, рассказал телеканалу «Звезда» врач Альфред Богданов.

По словам специалиста, наиболее рациональным считается ужин из рыбы и овощей, мяса и овощей или курицы и овощей. Также допустимо ужинать молочными и творожными продуктами.

Вместе с тем доцент призвал не есть на ночь пищу с высоким содержанием углеводов. Речь идет о картофеле, рисе, макаронах, крупах, хлебе, хлебобулочных изделиях. Специалист указал, что вечером такие продукты являются «источником труднорастрачиваемой энергии», гарнир из макарон или картофеля «уходит» в жировую массу.

Также диетолог заметил, что многие его коллеги не рекомендуют есть фрукты во второй половине дня, несмотря на то, что они полезны. Это связано с высоким содержанием в них углеводов.