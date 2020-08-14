14 августа 2020, 21:15
Названы продукты, повышающие сексуальное желание
Универсальных средств повышения сексуального желания не бывает, так как разные организмы могут реагировать на один и тот же продукт по-разному
Психолог Сергей Ланг перечислил продукты, которые положительно влияют на сексуальное желание и потенцию. Слова специалиста приводит радио Sputnik.
Так, врач отметил полезные свойства руколы. Этот салат, по словам Ланга, используется для усиления сексуального желания с древних времен. Также он укрепляет иммунную систему, поскольку содержит много витаминов.
Помимо этого, доктор посоветовал употреблять больше морепродуктов, особенно осьминогов. Также в качестве афродизиака может выступить обычный кофе.
При этом психолог отметил, что универсальных средств повышения сексуального желания нет, поскольку каждый организм реагируют на продукты по-разному. Необходимо учитывать особенности конкретного человека.