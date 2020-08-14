Названы продукты, повышающие сексуальное желание

Психолог Сергей Ланг перечислил продукты, которые положительно влияют на сексуальное желание и потенцию. Слова специалиста приводит радио Sputnik.

Так, врач отметил полезные свойства руколы. Этот салат, по словам Ланга, используется для усиления сексуального желания с древних времен. Также он укрепляет иммунную систему, поскольку содержит много витаминов.

Помимо этого, доктор посоветовал употреблять больше морепродуктов, особенно осьминогов. Также в качестве афродизиака может выступить обычный кофе.

При этом психолог отметил, что универсальных средств повышения сексуального желания нет, поскольку каждый организм реагируют на продукты по-разному. Необходимо учитывать особенности конкретного человека.