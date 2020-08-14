14 августа 2020, 19:47
Тело мужчины прибило к берегу Ладоги
Утопленник провел в воде долгое время, считают в полиции
13 августа на Ладожском озере в Ленинградской области, недалеко от границы с Карелией, был обнаружен труп мужчины. Его прибило к берегу, сообщает 47news.
Сейчас полицейские пытаются установить личность погибшего. В полиции считают, что труп пробыл в воде длительное время. Из одежды на утопленнике были трусы и кофта с нашивкой в виде флага Великобритании.
Стражи порядка занимаются выяснением обстоятельств гибели мужчины.