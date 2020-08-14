Раскрыты доходы Путина и Мишустина за 2019 год

Президент и премьер-министр России опубликовали данные о своих доходах за 2019 год. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.

Так, Владимир Путин в прошлом году заработал 9,7 миллиона рублей. Это на 1,1 миллиона больше, чем было в 2018 году. В собственности у президента есть квартира площадью 77 квадратных метров и гараж. В пользовании - квартира площадью 153 квадрата и машино-место. Также глава государства владеет двумя автомобилями ГАЗ, «Нивой» и прицепом «Скиф».

Михаил Мишустин в 2019 году заработал 18,2 миллиона рублей. Он трудился руководителем Федеральной налоговой службы.

Бывший премьер-министр Дмитрий Медведев в 2019 году заработал 11 миллионов рублей.