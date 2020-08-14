14 августа 2020, 18:51
Умерла певица Валентина Легкоступова
Заслуженная артистка России скончалась после нескольких дней пребывания в коме
Ушла из жизни российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артистки Анетту Бриль.
Несколькими днями ранее Легкоступова попала в больницу после того, как получила травмы. Она находилась в коме.
Легкоступова родилась в 1965 году. Ее дебют на сцене произошел в 1985 году. Заслуженная артистка России известна по песням «Ягода-малина», «Двое», «Я улыбаюсь» и другим.