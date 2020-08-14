Умерла певица Валентина Легкоступова

Ушла из жизни российская певица Валентина Легкоступова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дочь артистки Анетту Бриль.

Несколькими днями ранее Легкоступова попала в больницу после того, как получила травмы. Она находилась в коме.

Легкоступова родилась в 1965 году. Ее дебют на сцене произошел в 1985 году. Заслуженная артистка России известна по песням «Ягода-малина», «Двое», «Я улыбаюсь» и другим.